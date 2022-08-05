Командир ремонтного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" Дмитрий рассказал об особенностях работы и показал самые интересные образцы.

Украинские воины продолжают захватывать вражескую технику. Как шутят военные, “лендлиз” от армии оккупантов продолжается.

Конечно, пополнение Российской трофейной техникой украинского войска уже не столь массовое, как было в первые месяцы войны, однако на вооружение все же стабильно поступают новые образцы вооружения армии рф. Некоторые из них в процессе захвата теряют “товарный вид”. Тогда за дело берется ремонтный батальон 93 бригады Холодный Яр.

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“По понятным причинам мы не можем показывать места, где наши мастера постоянно оказывают “украинское гражданство” и ставят в строй десятки единиц техники, – говорит рембата “Холодный Яра” Дмитрий. Однако он все же рассказал об особенностях работы батальона и показал самые интересные образцы.

“Вот “Нона” на базе бронетранспортера БТР-80. Мы восстановили на ней пневматическую систему. Это сугубо российская разработка. У нее башня в комплекте 2С3, а база – БТР-80. Интересна она тем, что на ней находится минометная установка с 120-миллиметровой пушкой, которая стреляет как минами, так и снарядами 120 мм. Здесь нарезной ствол. Забрали мы эту машину у уволенного в марте населенного пункта Гусаровка на Харьковщине. У этой машины заклинило двигатель, не хватало некоторых запчастей. Но скоро она будет воевать против своих бывших хозяев”, – сообщил офицер. Он сказал, что на “Ноне” были наклейки из георгиевских ленточек. Поэтому, есть большая вероятность, что бригаде достался парадный экземпляр.

“А вот выгоревшая КШМ – командно-штабная машина на базе БТР-80. Это пункт управления для связистов, но все средства связи, которыми она была укомплектована, выгорели. К нам уже попадали две такие. И они все разные. Например, здесь сверху находилась генераторная установка. На предыдущих версиях такого оборудования не было. На них были совсем другие антенны.

Еще нам попалась такая новинка российского производства как “Басурманин”. Это БМП-1 как база, а на этой машине вместо башни устанавливается модуль, как на БТР-82. Скорее всего, днищем машина зацепила мину. От взрыва двигатель отбросило на несколько метров. Мы восстановили модуль "Басурманина". Сейчас мы ожидаем корпус от БМП-1, чтобы установить на него огневую систему и сделать украинского “Басурманина”.

Один из подразделов дал нам “донора” – БТР-82. И оттуда мы взяли запчасти, которых не хватало. Мы восстановили огневую систему пневматического механизма стрельбы. Никто не мог поверить, что мы силами рембату сможем это восстановить, но мы это сделали!

Таким же образом восстановили “Урал”. Эта машина только что вышла из капремонта и подорвалась на мине. Не хотелось ее терять. Так, за счет трофеев нашли новую раму, двигатель, коробку передач. Ей еще ходить да бегать! Конечно, восстановим!

Так же хотим восстановить медицинский МТ-ЛБ. И это благодаря нашим неравнодушным военным, которые помогают нам пополнять ремонтную базу, и подразделениям, которые подводят вражескую технику и предоставляют нам возможность эвакуировать ее к нам. И мы частичками, крупинками восстанавливаем запчасти. Некоторые говорят – оно же все сгорело! А мы говорим – коленвал цел? Целый. Двигатель цел? Да.

Вот, пожалуйста, стоит БТР, полностью сгорел. Но двигатель остался! У нас есть еще один такой же двигатель, и теперь мы имеем возможность восстановить из двух один двигатель, использовав запчасти. У нас есть корпус от БТР-80. Также есть проводка, и мы сделаем полноценную рабочую машину!

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На Сумском направлении к нам попало много брошенной техники оккупантов. Мы ее всю восстановили! В основном были проблемы с коробками передач. Оливы там не было, поэтому коробки клинило. Редукторы тоже были без смазок. Это свидетельствует о том, что техника оккупантов сразу из консервации попадает к нам на войну. Ее никто никогда не использовал и не обслуживал должным образом. Поэтому оккупанты часто банально бросали совершенно новое вооружение, которое почти не нуждалось в ремонте”.