Всего ожидается поставка двух сотен машин, первые 50 уже на фронте.

Воины морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины получили первую партию из 50 бронемашин Kirpi производства турецкой компании BMC. О прибытии техники сообщил украинский народный депутат Юрий Мисягин. Вскоре ожидается еще одна поставка 150 единиц этой техники.

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“Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни!

Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов+экипаж”, – сообщил Юрий Мисягин.

Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией.

В передней части бронемашины Kirpi расположен двигатель, а в средней части размещается экипаж. Десантное отделение тянется от центра к кормовой части корпуса.

Машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями, Kirpi 4×4 способна вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира.

Длина платформы – 7,35 м, высота – 3,2 м, ширина – 2,64 м. Стандартная версия 4×4 имеет снаряженный вес 18 085 кг, полный вес 19 710 кг и грузоподъемность 1 625 кг.

Также в машине есть аварийный люк, который позволить десанту покинуть бронемашину после аварии.