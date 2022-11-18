ВСУ имеют на вооружении уже 50 Kirpi, активно участвующих в боевых действиях, и в ближайшее время должны получить еще 150 турецких бронетранспортеров.

Вооруженные Силы Украины на поле боя активно используют ряд бронеавтомобилей, поставленных в рамках оборонной помощи разных стран. Среди них – MRAP Kirpi от турецкой компании BMC. О том, как эта машина помогает ВСУ уничтожать рашистов, рассказывают на видео.

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Бронемашина Kirpi достаточно современная – была разработана по стандартам НАТО и стала на вооружение турецкой армии в 2014 году. Это тяжелый бронетранспортер класса MRAP с защитой от мин и засад, предназначенный для транспортировки личного состава. Обеспечивает защиту от бронебойных снарядов, мин, самодельной взрывчатки и других баллистических угроз STANAG 4569 уровня 3.

Отзывы об этих машинах положительные. "Они хорошо себя показали. Мы с их помощью вели наступательные действия. Они зарекомендовали себя на "отлично". Были моменты, когда были обстрелы и из танка, и из ПТРК – машины выдержали", – рассказывает военнослужащий Антон.

Наши военные быстро освоили эту машину, она удобна и проста в эксплуатации. Отдельно отмечают эффективность 12,7 мм пулемета M2 Browning – во время учений стреляли на расстояние в 600 – 800 м в движении. "Пулемет лучший, я считаю. Он эффективен, главное его понимать", – говорит военнослужащий Виталий.