Украинская компания Inguar Defence показала на иллюстрациях несколько концепций бронированных машин для разных задач.

Компания Inguar Defence, которая занимается разработкой и испытаниями военного баги, показала иллюстрации перспективной модульной бронемашины Inguar с колесной формулой 4х4.

Никаких технических характеристик новой бронемашины Inguar, как и планов по ее производству, пока нет. Разработчики экспериментируют с возможностью оборудования бронированного авто различными видами вооружений.

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На иллюстрациях бронированная машина Inguar имеет несколько видов вооружений: дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ДШК, 6 гранатометных систем для дымовых гранат, позволяющих замаскировать позицию, боевой модуль с пушкой 30-мм и двумя противотанковыми комплексами «Амулет» управляемыми ракетами, аналогичными ПТРК «Стугна».

Компания показала и другие концепции с колесной формулой 6х6, имеющие реактивные пусковые установки калибра 122 мм и пусковые для ракет Brimstone, комплекс разминирования для этих машин, катапульту для запусков беспилотников с крыши машины и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Впрочем, будут ли эти концепции доведены в серию, неизвестно, ведь в 2020 году компания Inguar уже представила свои концепции машин для военных, но дальше иллюстрации проект не развился. Тогда Вооруженным силам предлагалась легкая тактическая боевая машина, которая имела относительно низкую стоимость и широкий диапазон применения.