Українська компанія Inguar Defence показала на ілюстраціях кілька концепцій броньованих машин для різноманітних завдань.

Компанія Inguar Defence, яка наразі займаються розробкою та випробуваннями військового багі, показала ілюстрації перспективної модульної бронемашини Inguar з колісною формулою 4х4.

Жодних технічних характеристик нової бронемашини Inguar, як і планів з її виробництва, поки що немає. Розробники експериментують з можливістю обладнання броньованого авто різноманітними видами озброєнь.

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На ілюстраціях броньована машина Inguar має кілька видів озброєнь: дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом ДШК, 6 гранатометних систем для димових гранат, які дозволяють замаскувати позицію, бойовий модуль з гарматою 30-мм та двома протитанковими комплексами «Амулет» від підприємства «Луч» з керованими ракетами, аналогічними ПТРК «Стугна».

Компанія показала й інші концепції з колісною формулою 6х6, які мають реактивні пускові установки калібру 122 мм та пускові для ракет «Brimstone», комплекс розмінування для цих машин, катапульту для запусків безпілотників з даху машини та комплекс радіоелектронної протидії.

Втім, чи будуть ці концепції доведені у серії, невідомо, адже у 2020 році компанія Inguar вже презентувала свої концепції машин для військових, але далі ілюстрації проєкт не розвинувся. Тоді Збройним силам пропонувалася легка тактична бойова машина, яка мала мати відносно низьку вартість та широкий діапазон застосування.