Численность этих машин не уточняется.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину «только что прибыли» обещанные боевые бронированные машины. Некоторые уже отправили на передовую.

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Я рассматриваю варианты, как мы можем провести вторую волну поставок. Я готовлю ряд решений для президента республики, потому что украинцы очень умело пользуются этой бронетехникой», – подчеркнул Лекорню.

В феврале министр тоже не называл, сколько таких машин получит Украина, чтобы «не предоставлять никакую стратегическую для России информацию».



Министр обороны Франции Себастьен Лекорню

О том, что Украина получит AMX-10RC, стало известно в начале января. Тогда Франция пообещала передать бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Также в феврале сообщалось, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 боевых бронированных машин AMX-10RC. Отмечалось, что украинские экипажи уже прошли программу обучения этим машинам. Их тренировали французские инструкторы в кавалерийской школе Сомюра.

По данным источников издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 AMX-10RC.



Бронемашина AMX-10RC французских военных. 2022 год. Фото: NATO

Французскую боевую бронированную машину AMX-10RC производит компания GIAT. Благодаря колесной базе эти машины обладают высокой мобильностью.

Их можно использовать для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты во время боя. Бронемашина имеет колесную формулу 6×6 и оснащена гидропневматической системой подвески с переменным дорожным просветом и наклоном. Потому боевая машина может эффективно прятаться в сложной местности.

Она вооружена 105-мм нарезной танковой пушкой 105/47 F2 MECA, способной стрелять на дальность до 2000 метров. В боекомплект пушки входят собственные боеприпасы калибра 105×527R, среди которых есть бронебойные подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные.