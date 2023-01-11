Эти танки станут первыми среди сотен боевых машин западного стандарта, которые передают западные партнеры Украине.

Польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша готова передать роту танков Leopard 2. Это 10 боевых единиц. Окончательное решение будет принято после консультаций с партнерами по НАТО.

Prezydent @AndrzejDuda w #Lwów : Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana в ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

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Leopard 2 – это основной боевой танк 3-го поколения, разработанный немецкой корпорацией Krauss-Maffei в 1970-х годах для армии Западной Германии. Танк в первый раз поступил на вооружение в 1979 году и стал преемником предыдущего Leopard 1 как основного боевого танка западногерманской армии. Он вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой производства Rheinmetall и оснащен двойным турбонаддувным двигателем V-12 производства MTU Friedrichshafen.

В Германии и других стран Европы и Америки были на вооружении разные версии танка. Существуют две основные партии разработки танка: оригинальные модели Leopard 2A4, имеющие вертикальную броню башни, а также усовершенствованная партия Leopard 2A5 и более новые версии, имеющие угловую стреловидную броню башни вместе с другими улучшениями.

Все модели оснащены цифровыми системами управления огнем с лазерными дальномерами, полностью стабилизированным основным орудием и спаренным пулеметом, а также усовершенствованным оборудованием ночного видения и прицеливания (первые машины использовали систему телевидения с низким уровнем освещения или LLLTV; тепловизор был представлен позже). Танк имеет возможность поражать движущиеся цели при движении по бездорожью.

Какие версии Leopard 2 передадут Украине?

Несмотря на наличие более новых версий Leopard 2, наиболее вероятным вариантом для Украины остается Leopard 2A4, отмечают в Defense Express. Эта версия танка, которая соответствует уровню середины 80-х – началу 90-х годов для западных машин. К этому уровню в РФ приблизились в середине 2010-х годов, причем только по некоторым элементам.

Главная причина передачи именно версии Leopard 2A4 банальна. Ведь именно этих версий достаточно в странах Евросоюза. В частности, в Финляндии на складе 100 танков в этой версии, Испании – 108 в строю и определенное количество на складе, Польше – 126, Германии – 55 на складе и 36 в строю. А вот 183 греческих, 56 австрийских, 48 венгерских и 316 турецких учитывать не стоит – их вряд ли предоставят Украине по политическим причинам.

Несмотря на возраст, эти версии достаточно современны. К примеру, системы управления огнем имеют тепловизионные приборы от Zeiss и полностью цифровую систему, которая позволяет вести точный огонь на ходу во время езды по бездорожью дальностью до 5 км.

Уровень бронирования Leopard 2A4 обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца дальностью до 1,5 км.

55-тонная машина имеет 1500-сильный 12-цилиндровый турбированный дизель, дающий удельную мощность на уровне 27,3 л.с./т. Трансмиссия Renk HSWL 354 автоматическая, имеет четыре передачи переднего и две – заднего хода. Кстати, включить реверс можно еще до полной остановки танка на скорости до 8 км/ч, а скорость вращения машины на месте составляет всего 10 секунд.

Приблизительная стоимость одного танка составляет 5,7 млн долларов, более современных версий – вдвое больше.