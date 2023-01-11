Ці танки стануть першими серед сотень бойових машин натівського стандарту, які західні партнери передають Україні.

Польський президент Анджей Дуда повідомив, що Польща готова передати роту танків Leopard 2. Це 10 бойових одиниць. Остаточне рішення буде ухвалене після консультацій з партнерами по НАТО.

Prezydent @AndrzejDuda w #Lwów: Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

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Leopard 2 — це основний бойовий танк 3-го покоління, розроблений німецькою корпорацією Krauss-Maffei у 1970-х роках для армії Західної Німеччини. Танк вперше надійшов на озброєння в 1979 році і став наступником попереднього Leopard 1 як основного бойового танка західнонімецької армії. Він озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою виробництва Rheinmetall і оснащений подвійним турбонаддувом V-12 виробництва MTU Friedrichshafen.

В Німеччині та інших країнах Європи і Америки були на озброєнні різні версії танка. Існують дві основні партії розробки танка: оригінальні моделі до Leopard 2A4, які мають вертикальну броню вежі, а також вдосконалена партія Leopard 2A5 і новіші версії, які мають кутову стрілоподібну броню башти разом з іншими покращеннями.

Усі моделі оснащені цифровими системами керування вогнем із лазерними далекомірами, повністю стабілізованою основною гарматою та спареним кулеметом, а також удосконаленим обладнанням нічного бачення та прицілювання (перші машини використовували систему телебачення з низьким рівнем освітлення або LLLTV; тепловізор був представлений пізніше). Танк має можливість вражати рухомі цілі під час руху бездоріжжям.

Які версії Leopard 2 передадуть Україні?

Попри наявність значно новіших версій Leopard 2, найбільш вірогідним варіантом для України залишається Leopard 2A4, зазначають в Defense Express. Ця версія танка, яка відповідає рівню середини 80-х – початку 90-х років для західних машин. До цього рівня у РФ наблизились у середині 2010-х років, причому лише за деякими елементами.

Головна причина передачі версії Leopard 2A4 банальна. Адже саме цих версій достатньо в країнах Євросоюзу. Зокрема, у Фінляндії на складі 100 танків у цій версії, Іспанії – 108 у строю та певна кількість на складі, Польщі – 126, Німеччині – 55 на складі та 36 у строю. А ось 183 грецьких, 56 австрійських, 48 угорських та 316 турецьких враховувати не варто – їх навряд чи нададуть Україні через політичні причини.

Попри вік, ці версії досить сучасні. Наприклад, системи управління вогнем мають тепловізійні прилади від Zeiss та повністю цифрову систему, яка дозволяє вести точний вогонь на ходу під час їзди бездоріжжям дальністю до 5 км.

Рівень бронювання у Leopard 2A4 забезпечує захист від підкаліберних боєприпасів радянського зразка дальністю до 1,5 км.

55-тонна машина має 1500-сильний 12-циліндровий турбований дизель, та що дає питому потужність на рівні 27,3 к.с./т. Трансмісія Renk HSWL 354 автоматична, має чотири передачі переднього та дві – заднього ходу. До речі, увімкнути реверс можливо ще до повної зупинки танка, на швидкості до 8 км/год, а швидкість обертання машини на місці складає лише 10 секунд.

Приблизна вартість одного танку становить 5,7 млн доларів, більш сучасних версій – вдвічі більше.