Норвегія передала для ЗСУ танки Leopard 2, броньовані інженерні машини та інше обладнання.

Військова допомога Норвегії, яка була завантажена на український літак, включає вісім танків Leopard 2A4NO, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 та дві інженерні машини NM189 Ingeniorpanservogn. Про це повідомляють на сайті Збройних сил Норвегії.

Разом із технікою ЗСУ отримають деталі до неї та боєприпаси.

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Норвежські БРЕМ Bergepanzer 2 та інженерні машини NM189 Ingeniorpanservogn підготовлені до транспортування. Фото: Збройні сили Норвегії.

Рішення про передачу Україні восьми основних бойових танків Leopard 2А4NO і до чотирьох машин забезпечення уряд Норвегії ухвалив 15 лютого. Згодом міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам заявив, що Норвегія виділить 24,5 мільйони доларів на боєприпаси та запчастини для танків Leopard 2.

Зараз, за даними Збройних сил Норвегії, танки доставленні до місць підготовки українського особового складу в Польщі. Наразі у Польщі українських танкістів Leopard 2 навчають у рамках тренувальної місії UNIFIER, яку започаткувала Канада.

M189 Ingeniorpanservogn

NM189 – це інженерна машина, розроблена на базі танка Leopard 1 у 1995 році для Норвегії. Перші машини були випробувані у 1999 році, у тому числі під час миротворчої операції в Косово. До 2001 року всі 22 замовлені машини були поставлені норвезькій армії.

Екіпаж з двох осіб, до складу якого входять водій і командир, розміщується у двох половинах рубки. Машина озброєна 12,7-мм кулеметом і 8 димовими установками.

Інженерна машина оснащена відвалом та гідравлічною стрілою з ковшом. Стріла встановлена ​​посередині передньої частини машини та розміщується між двома половинами рубки. Стрілу можна використовувати як кран.

Інженерна машина оснащена двома тросовими лебідками, кожна з тяговим зусиллям до 9 тонн. За допомогою шківів максимальна сила тяги сягає 60 тонн. Довжина тросу – 200 метрів. До складу інженерного комплексу також входить електрозварювальне та різальне обладнання.

Інженерна машина може оснащуватись установкою розмінування (MICLIC), яка може бути розміщена на броньованому корпусі для розчищення алей у мінних полях.