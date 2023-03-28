Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото закордонної техніки, яка була передана Десантно-штурмовим військам ЗСУ.

На фото – прикрашені прапорами країн-виробників, американські бронемашини Cougar, бронетранспортери Stryker, британські танки Challenger 2, канадські бронемашини Roshel Senator та німецькі бойові машини піхоти Marder.

Також цікаво тест-драйв канадського бронеавтомобіля Roshel Senator

«Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger від Британії, Stryker і Cougar від США та Marder від Німеччини», – написав міністр.

Нагадаємо, що передача Україні американських бронемашин Cougar класу MRAP була анонсована у грудні 2022 року у великому пакеті військової допомоги від США вартістю 1,85 млрд доларів. Сполучені Штати тоді зобов’язались передати Україні 37 таких броньованих машин.

Cougar класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) – сімейство броньованих машин виробництва компанії Force Protection Inc.

Ці машини захищені поєднанням конструктивних особливостей та матеріалів, що забезпечують захист як екіпажу і десанту, так і моторного відсіку від багатьох пошкоджень, зокрема, від підриву на вибуховому пристрої або обстрілі машини зі стрілецької зброї.

Бронемашина Cougar має V-подібне дно корпусу, яке перерозподіляє енергію вибухової хвилі убік від екіпажу. Машина в різних варіантах може мати шасі з колісною формулою 4х4 або 6х6. Cougar може бути озброєний великокаліберним кулеметом калібру 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.