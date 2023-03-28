Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото зарубежной техники, которая была передана Десантно-штурмовым войскам ВСУ.

На фото – украшенные флагами стран-производителей американские бронемашины Cougar, бронетранспортеры Stryker, британские танки Challenger 2, канадские бронемашины Roshel Senator и немецкие боевые машины пехоты Marder.

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«Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших подразделениях. Challenger от Великобритании, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии», – написал министр.

Напомним, что передача Украине американских бронемашин Cougar класса MRAP была анонсирована в декабре 2022 года в крупном пакете военной помощи США стоимостью 1,85 млрд долларов. Соединенные Штаты тогда обязались передать Украине 37 таких бронированных машин.

Cougar класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) – семейство бронированных машин производства компании Force Protection Inc.

Эти машины защищены сочетанием конструктивных особенностей и материалов, обеспечивающих защиту как экипажа и десанта, так и моторного отсека от многих повреждений, в частности от взрыва на взрывном устройстве или обстреле машины из стрелкового оружия.

Бронемашина Cougar имеет V-образное дно корпуса, перераспределяющее энергию взрывной волны в сторону от экипажа. Машина в разных вариантах может иметь шасси с колесной формулой 4х4 или 6х6. Cougar может быть вооружен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.