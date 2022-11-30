Эту машину для ОЗСП Азов передало правительство одного западного государства, и теперь благодаря такой дипломатии у украинских бойцов будет сверхсовременная бронемашина.

Наверное, ни в одной армии мира не служит столько разнообразной техники, как в ВСУ. Ведь весь мир помогает нам в борьбе со злом. Одних только колесных броневиков около двух десятков моделей. Senator – один из таких ярких примеров, а еще пример того, что современные бронемашины можно делать стильными.

Roshel – это канадский производитель колесной бронетехники. В рамках военной помощи правительство Джастина Трюдо передало Сухопутным войскам Украины 8 таких машин. А на сегодняшний день производитель говорит, что по украинским дорогам уже бегают десятки таких машин, закупленных разными фондами.

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Стекло толстое бронированное, выдерживает выстрелы из 50 калибра. Снаружи прикрытое решеткой. Кузов защищен по классу В7 – толщина брони достигает 10 мм, но есть небольшой нюанс. Машину создавали в основном для полиции, поэтому у нее нет V-образного днища. Бронирован только пол в салоне, но этого недостаточно для защиты от мин, поэтому машину сначала отправят на дополнительное бронирование.

Чтобы капот не открылся на ходу, он закручен на заглушки, есть шикарная ручка и мощные газовые амортизаторы. “Рошель” построен на платформе пикапа Ford F550 Hevi Duty, то есть под капотом – V8 турбодизель на 330 сил и 750 Нм момента. Крутящий момент передается через автомат на 10 передач, на раздаточную коробку и все четыре колеса. Из недостатков – только один аккумулятор.

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С точки зрения качества изготовления это один из лучших броневиков. Минимальные зазоры, внимание к деталям, обычно такое редко встретишь у производителей военной техники.

Светодиодные не только фары. По кузову "разбросаны" еще полтора десятка светодиодных источников. Камера с тепловизором и инфракрасным проектором расположена перед башней, которая вращается в зависимости от выполнения механическим или электроприводом.

В задних крыльях, изготовленных из простой стали, расположены боксы для вещей. По периметру кузова разбросано 7 бойниц. У задней двери интересно сделана стремянка на крышу.

Салон почти без изменений перекочевал от "Форда": руль, торпедо, центральная консоль, кресла. Селектор автомата традиционно на руле, только перед пассажиром на бардачке появился большой блок управления бортовыми системами. А под лобовым стеклом, разделенным на две половинки, камера заднего вида, без которой маневрировать почти невозможно.

Напомним, что новейшие канадские БТРы уже воюют за Украину.

В задней части может быть дверь из одной или двух половинок. Здесь расположены два ряда скамеек или же 6 натовских сидений с противоминной защитой. В базе – эвакуационные люки, усовершенствованные замки, камеры внешнего осмотра, система звуковой сигнализации, аварийное освещение, опционные системы дистанционного управления оружием, дополнительные люки, системы ночного видения, системы обнаружения источников огня, блоки химической защиты и другое.

Канадский производитель Roshel Senator тесно связан с Украиной. На предприятии работает немало украинцев, производитель поддерживает Украину не только материально, но и активно набирает новых сотрудников из числа украинских беженцев. Поэтому в этом бронеавтомобиле много труда наших соотечественников.