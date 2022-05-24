Мова йде про 8 бронетранспортерів Roshel Senator, про поставку яких говорили наприкінці квітня.

Про наявність в ЗСУ восьми БТРів Roshel Senator APC, які виробляє канадська компанія Roshel Defense Solutions, повідомили у Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Canadian Roshel Senator armored personnel carriers are already in Ukraine - 8 of these APCs were supplied by Canada recently. The hull of this vehicle can protect occupants from explosion and bullets up to .30-60 AP. pic.twitter.com/YNh2el1J1b — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Місяць тому про плани їх надання повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Також цікаво усі характеристики Roshel Senator APC

Бронетранспортери Roshel Senator APC виробляє канадська компанія Roshel Defense Solutions, це нова розробка на шасі одного з пікапів чи мікроавтобусів Ford. Senator має вибухозахищений кузов, який витримує підрив гранати чи міни. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Окрім того, військові всередині БТРу захищені від хімічної зброї та радіації, мають запас води.