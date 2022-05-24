Речь идет о 8 бронетранспортерах Roshel Senator, о поставке которых говорили в конце апреля.
О наличии в ВСУ восьми БТРов Roshel Senator APC, которые производит канадская компания Roshel Defense Solutions, сообщили в Ukraine Weapons Tracker.
Месяц назад о планах их предоставления сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
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Бронетранспортеры Roshel Senator APC производит канадская компания Roshel Defense Solutions, это новая разработка на шасси одного из пикапов или микроавтобусов Ford. Senator имеет взрывозащищенный кузов, который выдерживает подрыв гранаты или мины. Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия. Кроме того, военные внутри БТРа защищены от химического оружия и радиации, имеют запас воды.