Речь идет о 8 бронетранспортерах Roshel Senator, о поставке которых говорили в конце апреля.

О наличии в ВСУ восьми БТРов Roshel Senator APC, которые производит канадская компания Roshel Defense Solutions, сообщили в Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Canadian Roshel Senator armored personnel carriers are already in Ukraine - 8 of these APCs were supplied by Canada recently. The hull of this vehicle can protect occupants from explosion and bullets up to .30-60 AP. pic.twitter.com/YNh2el1J1b — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Месяц назад о планах их предоставления сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Также интересно все характеристики Roshel Senator APC

Бронетранспортеры Roshel Senator APC производит канадская компания Roshel Defense Solutions, это новая разработка на шасси одного из пикапов или микроавтобусов Ford. Senator имеет взрывозащищенный кузов, который выдерживает подрыв гранаты или мины. Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия. Кроме того, военные внутри БТРа защищены от химического оружия и радиации, имеют запас воды.