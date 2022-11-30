Цю машину для ОЗСП Азов передав уряд однієї західної держави, і тепер завдяки такій дипломатії українські бійці матимуть надсучасну броньовану машину.

Напевне, в жодній армії світу не служить стільки різноманітної техніки, як в ЗСУ. Бо весь світ допомагає нам в боротьбі зі злом. Одних тільки колісних броньовиків з десятка два моделей. Senator – один з таких яскравих прикладів, а ще приклад того, що сучасні броньовики можна робити стильними.

Roshel — це канадський виробник колісної бронетехніки. У рамках військової допомоги уряд Джасьтіна Трюдо передав Сухопутним військам України 8 таких машин. А на сьогодні виробник каже, що українськими дорогами вже бігають десятки таких машин, закуплених різними фондами.

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Скло товстелезне броньоване, витримує постріли з 50 калібру. Ззовні прикрите гратами. Кузов захищено за класом В7 – товщина броні сягає 10 мм, але є невеличкий нюанс. Машину створювали в основному для поліції, тому вона не має V-подібного бронювання. Броньовано лише підлогу в салоні, але цього недостатньо для захисту від мін, тому машину спершу відправлять на додаткове бронювання.

Щоб капот не відкрився на ходу, його закручено на заглушки, є шикарна ручка і потужні газові амортизатори. Рошель побудовано на платформі пікапа Ford F550 Hevi Duty, тобто під капотом – V8 турбодизель на 330 сил і 750 Нм моменту. Крутний момент передається через автомат на 6 передач, на роздавальну коробку та всі чотири колеса. З недоліків – лише один акумулятор.

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З точки зору якості виготовлення це один з найкращих броньовиків. Мінімальні зазори, увага до деталей, зазвичай таке рідко зустрінеш у виробників військової техніки.

Світлодіодні не лише фари. По кузову "розкидано" ще півтора десятка світлодіодних джерел. Камера з тепловізором та інфрачервоним проєктором розташована перед баштою, яка обертається в залежності від виконання механічним чи електроприводом.

В задніх крилах, які виготовлено з простої сталі, розташовано бокси для речей. По периметру кузова розкидано 7 бійниць. Біля задніх дверей цікаво зроблена драбина на дах.

Салон майже без змін перекочував від "Форда": кермо, торпедо, центральна консоль, крісла. Селектор автомата традиційно на кермі, тільки от перед пасажиром на бардачку зявився великий блок керування бортовими системами. А під лобовим склом, розділеним на дві половинки, камера заднього огляду, без якої маневрувати майже неможливо.

Нагадаємо, що новітні канадські БТРи вже воюють за Україну.

В задній частині можуть бути двері з однієї чи двох половинок. Тут розташовано два ряди лавок або ж 6 натівських сидінь з протимінним захистом. В базі – евакуаційні люки, вдосконалені замки, камери зовнішнього огляду, система звукової сигналізації, аварійне освітлення, є опційні системи дистанційного керування зброєю, додаткові люки, системи нічного бачення, системи виявлення джерел вогню, блоки хімічного захисту та інше.

Канадський виробник Roshel Senator тісно пов’язаний з Україною. На підприємстві працює чимало українців, виробник підтримує Україну не тільки матеріально, але й активно набирає нових співробітників з-поміж українських біженців. Тому в цьому бронеавтомобілі багато праці наших співвітчизників.