Министр обороны Украины Алексей Резников лично совершил тест-драйв первых немецких БМП, поступивших в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал на видео в Twitter немецкие БМП Marder, прибывшие в Украину.

“Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам пробовал. С нетерпением ждем скорого приручения Leopard. Мне нравится, как они ревут!“, – написал Алексей Резников. Бронетехнику получили бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023



Всего правительство страны передало Силам обороны Украины 40 единиц этой техники.

БМП Marder создана в 60-х годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ.

Она вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 заряжается патронами 20×139 мм.

Машина может перевозить 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение расположено в средней части корпуса БМП.