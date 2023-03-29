Министр обороны Украины Алексей Резников лично совершил тест-драйв первых немецких БМП, поступивших в Украину.
Министр обороны Украины Алексей Резников показал на видео в Twitter немецкие БМП Marder, прибывшие в Украину.
“Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам пробовал. С нетерпением ждем скорого приручения Leopard. Мне нравится, как они ревут!“, – написал Алексей Резников. Бронетехнику получили бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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Всего правительство страны передало Силам обороны Украины 40 единиц этой техники.
БМП Marder создана в 60-х годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ.
Она вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 заряжается патронами 20×139 мм.
Машина может перевозить 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение расположено в средней части корпуса БМП.