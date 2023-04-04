Официальных сообщений об этом не было, однако существует одна "утечка" информации.

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о развертывании в 17 км от границы с Украиной сервисно-логистического центра для обслуживания западной бронетехники для ВСУ. Центр разместят в румынском городе Сату-Маре.

Немецкий оборонный гигант перечислил, что именно будет обслуживаться в Румынии: британские танки Challenger 2, немецкие Leopard 2 и БМП Marder, а также бронетранспортеры Fuchs.

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Упоминание БТР Fuchs в перечне боевых машин, которые нужно ремонтировать, "выдает" возможность их поставки в Украину. Ведь раньше никто из официальных источников Германии не говорил об этих машинах.

Этих машин нет на вооружении ни в Румынии, ни в других соседних странах. Так что предположение только одно: БТР Fuchs должны быть на вооружении Украины. И хотя это несовершенные и старые машины, они могут использоваться для перевозки бойцов ВСУ в зону боевых действий.

Fuchs массово производился в Германии с 1979 по 1986 год. То есть самой молодой машине 36 лет. The Military Balance 2022 говорит, что к началу прошлого года бундесвер располагал 359 бронемашинами Fuchs всех вариантов.

Базовый вариант не имеет противоминной защиты, оснащен только противопулевой броней и вооружен пулеметом MG3 без защиты для стрелка. По опыту боев в Афганистане в 2000-х годах, до 270 машин Fuchs прошли модернизацию до стандарта 1A8 – на них поставили бронещит для пулеметчика с MG3, дополнительные керамические элементы на броню и сиденья с противоминной защитой, обзорные видеокамеры.

В августе 2021 года концерн Rheinmetall получил от Минобороны Германии заказ стоимостью 250 миллионов евро на модернизацию к 2023 году неназванного количества БТР Fuchs к стандарту Fuchs 2, главный элемент – установка системы активной защиты Strike Shield для противодействия всем существующим на сегодняшний день типам противотанковых ракет.