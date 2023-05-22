Об этом в интервью Bild сообщил президент Rheinmetall Армин Паппергер.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует вместе с ДК “Укроборонпром” производить в Украине бронетранспортеры Fuchs.

"Мы начнем с технического обслуживания и ремонта транспортных средств экстренной помощи и хотим поскорее начать производить бронированные транспортные средства, например, транспортные машины Fuchs", - сказал Паппергер.

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Паппергер также сказал, что Украину интересуют современные боевые танки Panther и БМП Lynx.

"Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в обороне", - отметил руководитель Rheinmetall.

Президент Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Bild



На вопрос, не боится ли он открывать производство в Украине, учитывая ракетные удары России, он ответил: “У Украины есть эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия тоже работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются”.

Напомним, в мае государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве путем создания совместного предприятия.

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Что такое БТР Fuchs

Немецкий бронетранспортер Fuchs разработан компанией Daimler-Benz, однако позже был доработан концерном Rheinmetall.

Fuchs был вторым колесным бронированным автомобилем, поступившим на вооружение Бундесвера. Он предназначен для транспортировки войск как инженерный транспорт, для биологической или химической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Компания Rheinmetall MAN Military Vehicles и ее предшественники изготовили 1236 единиц Fuchs 1, в основном для германской армии. Дальнейшее развитие конструкции повлекло за собой создание Fuchs 2, впервые показанного в 2001 году.

В 2022 году Rheinmetall представил новый бронетранспортер Fuchs Evolution с колесной формулой 6×6. Fuchs Evolution – это глубокая модернизация нового поколения.

Бронетранспортер Fuchs Evolution от Rheinmetall. Фото со страницы компании



Совершенно новый Fuchs от Rheinmetall имеет большую мощность и мобильность, пространство и значительную полезную нагрузку.