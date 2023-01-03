19:00, 3 января 0

Этот KRAZ Spartan попал на ремонт прямо из "передка". Специалисты внесли в него несколько усовершенствований.

КрАЗ – один из крупнейших производителей бронированной техники в Украине. В линейке производителя есть 7 военных бронированных машин.

Но на самом деле Spartan и некоторые другие машины выпускаются по лицензии канадской компании Streit Group, разработавшей эти броневики и присылающей в Украину машинокомплекты. Да, украинский Spartan немного отличается от канадского, но все равно техника общая, потому что построена на шасси и платформе американского пикапа Ford F-550.

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"Спартаны" уже хорошо знают наши военные, эти машины давно прошли боевое крещение. Бронирована машина по классу BR6, то есть она выдерживает попадание пулями 7,62.

А вот дно защищено очень слабо. Поэтому военные подкладывают под ягодицы бронированные листы на случай подрыва мины. В реальной жизни был случай, когда машина наехала на мину, а все 10 находившихся в салоне пассажиров уцелели. Впрочем, это можно считать везением, ведь всю энергию взял на себя передок.

Когда я увидел именно эту машину впервые, "Спартан" приехал из передка на сервис с перекошенным задним мостом. То есть его уже кто-то ремонтировал, но долго ходовая не продержалась. Проблема оказалась более глубокой и скорее являлась конструктивным недостатком.

"Спартан" создан на платформе американского пикапа Ford F-550. Его ходовая способна выдерживать нагрузку почти в 9 тонн, точнее 8850 кг. Но все равно выходит, что бронированный кузов для него тяжеловат, он постоянно давит на ходовую с максимальной нагрузкой. А в боевых условиях при экстремальной эксплуатации ходовая очень быстро заканчивается – обрывает кронштейны, подтекают амортизаторы.

Одним из недостатков Спартана также является отсутствие полноценного запасного колеса, что в боевых условиях очень важно. Поэтому ему нашли место сбоку над ножкой.

Чувствуется, что эта машина приехала из передка. Она серьезно отличается от тех новых машин, которые обычно попадают на тест. Здесь абсолютный беспорядок, зато в салоне есть все необходимое, начиная с бинокля.

Интересно, что в этой версии установлены не натовские отдельные кресла, которые защищают от подрыва мин, а обычные скамейки. Бросил матрас – и спать на них очень удобно и довольно безопасно.

"Спартан" получил неплохое вооружение, на него устанавливали пулеметы 7,62, 12,7 или даже 40-мм гранатомет, но иногда даже ставили комплекс "Сармат", разработанный украинским КБ "Луч". Кроме пулемета, у него ПЗРК "Стугна". Именно такой "Сармат" установлен на крыше нашего "Спартана".

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"Спартан" обут в огромные внедорожные шины Pirelli 20-го радиуса, высокие, с пулестойкими вставками "Хатчинсон". Понятно, что такой большой внедорожник имеет пониженный ряд передач, полноприводную технику. Но чтобы включить передний мост, нужно выйти и физически руками вернуть муфты, так называемые хабы.

Под капотом установлен любимый мотор всех производителей броневиков – турбодизель V8 рабочим объемом 6,7 л и мощностью 400 лошадиных сил. Мотор надежный, простой, неприхотливый к качеству горючего, хотя, как и любой современный двигатель, требует квалифицированного обслуживания, по крайней мере, хотя бы нормального масла.

У "Спартана" неплохой аппетит – 30-35 литров на сотню, потому двух баков общим объемом 257 литров хватает на 800 км. Неплохая дальнобойность. Очень понятный автомобиль, то есть, несмотря на колоссальные габариты, нужно только пристреляться в зеркала, даже на скользком мне не страшно делать какие-то фокусы.

"Спартан" очень маневренный, я увидел, как он разворачивается на небольшой площадке. На бездорожье он тоже себя неплохо показывает, угол подъема 60 процентов одолевает, боковой наклон в 35 процентов. Что интересно, в характеристиках написано, что у него клиренс самый большой среди конкурентов – 51 см. Думаю это мерили до кузова. А от мостов к земле будет примерно 30-35 см.

Сначала я думал, что у нас машина из ранних партий, с детскими болезнями. Но нет, КрАЗ заявлял, что внес доработку – усилил крепление амортизаторов, установил электролебедку, подножки, перила, козырек над лобовым стеклом. Выходит, у нас уже доработана машина. Но ходовая все равно слаба. Нужны более мощные амортизаторы, которые будут выдерживать прыжки такого монстра, лучше из мира автоспорта. И еще более крепкие крепления стоек.