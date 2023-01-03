19:00, 3 січня 0

Цей KRAZ Spartan потрапив на ремонт прямо з "передка". Фахівці внесли в нього кілька вдосконалень.

КрАЗ – один з найбільших виробників броньованої техніки в Україні. В лінійці виробника є 7 військових броньованих машин.

Але насправді Spartan та деякі інші машини випускаються за ліцензією канадської компанії Streit Group, яка розробила ці броньовики та надсилає в Україну машинокомплекти. Так, український Spartan трохи відрізняється від канадського, але все одно техніка спільна, тому що побудована на шасі на платформі американського пікапа Ford F-550.

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"Спартани" вже добре знають наші військові, ці машини давно пройшли бойове хрещення. Броньовано машину за класом BR6, тобто вона витримує влучання кулями 7,62.

А от дно захищене дуже слабо. Тому військові підкладають під сідниці броньовані листи на випадок підриву міни. В реальному житті був випадок, коли машина наїхала на міну, а всі 10 пасажирів, які знаходилися в салоні, вціліли. Втім, це можна вважати везінням, адже всю енергію забрав на себе передок.

Коли я побачив саме цю машину вперше, "Спартан" приїхав з передка на сервіс з перекошуванням заднього моста. Тобто його вже хтось ремонтував, але довго ходова не протрималася. Проблема виявилася глибшою і швидше була конструктивним недоліком.

"Спартан" створено на платформі американського пікапа Ford F-550. Його ходова здатна витримувати навантаження у майже 9 тон, точніше 8850 кг. Але все одно виходить, що броньований кузов для нього заважкий, він постійно тисне на ходову з максимальним навантаженням. А в бойових умовах при екстремальній експлуатації ходова дуже швидко закінчується – обриває кронштейни, підтікають амортизатори.

Одним із недоліків "Спартана" також є відсутність повноцінного запасного колеса, що в бойових умовах дуже важливо. Тому для нього знайшли місце збоку над ніжкою.

Відчувається, що ця машина приїхала з передка. Вона серйозно відрізняється від тих нових машин, які зазвичай потрапляють нам на тест. Тут абсолютний безлад в салоні, хоча є все необхідне, починаючи з бінокля.

Цікаво, що в цій версії встановлено не натівські окремі підвісні крісла, які захищають від підриву мін, а звичайні лавки. Кинув матрац - і спати на них надзвичайно зручно та досить безпечно.

"Спартан" отримав непогане озброєння, на нього встановлювали кулемети 7,62, 12,7 чи навіть 40-мм гранатомет, але деколи навіть ставили комплекс “Сармат”, який було розроблено українським КБ “Луч”. Окрім кулемета, він має ПЗРК "Стугна". Саме такий "Сармат" встановлено на даху нашого "Спартана".

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"Спартан" взуто у величезні позашляхові шини Pirelli 20-го радіусу, високі, з кулетривкими вставками "Хатчінсон". Зрозуміло, що такий великий позашляховик має понижений ряд передач, повноприводну техніку. Але щоб увімкнути передній міст, треба вийти і фізично руками повернути муфти, так звані хаби.

Під капотом встановлено улюблений мотор всіх виробників броньовиків - турбодизель V8 робочим об’ємом 6,7 л та потужністю 400 кінських сил. Мотор надійний, простий, невибагливий до якості пального, хоча, як і будь-який сучасний двигун, потребує кваліфікованого обслуговування, принаймні хоча б нормальної оливи.

У "Спартана" непоганий апетит – 30-35 літрів на сотню, тому двох баків загальним об’ємом 257 літрів вистачає на 800 км. Непогана далекобійність. Дуже зрозумілий автомобіль, тобто попри колосальні габарити, треба тільки пристрілятися до дзеркал, навіть на слизькому мені не страшно робити якісь фокуси.

"Спартан" дуже маневрений, я побачив як він розвертається на невеличкому майданчику. На бездоріжжі він також себе непогано показує, кут підйому 60 відсотків долає, боковий нахил у 35 відсотків. Що цікаво, в характеристиках написано, що в нього кліренс найбільший серед конкурентів – 51 см. Думаю це міряли до кузова. А від мостів до землі буде приблизно 30-35 см.

Спочатку я думав, що у нас машина з ранніх партій, з дитячими хворобами. Але ні, КрАЗ заявляв, що вніс доопрацювання – підсилив кріплення амортизаторів, встановив електролебідку, підніжки, поручні, козирок над лобовим склом. Виходить, в нас вже доопрацьована машина. Але ходова все одно слабка. Потрібні потужніші амортизатори, які витримуватимуть стрибки такого монстра, краще зі світу автоспорту. І ще міцніші кріплення стійок.