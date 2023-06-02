Легкоброньовані версії Roshel Senator APC успішно використовуються в Україні.

На виставці CANSEC в Оттаві канадська компанія Roshel оголосила про запуск свого нового продукту – бронеавтомобіля Senator MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). MRAP успішно пройшов балістичні та вибухові випробування за стандартом STANAG 4569 AEP 55 рівня 2 та рівня 2a/2b, проведені незалежною лабораторією США, сертифікованою НАТО. Це довгоочікуване доповнення до лінійки тактичних машин Roshel, багато з яких вже використовуються в Україні.

Також цікаво тест-драйв бронеавтомобіля Roshel Senator

Senator MRAP втілює в собі значний досвід компанії Roshel у виробництві броньованих машин, а також досвід використання Senator APC у Збройних Силах України.

Senator MRAP спроектований таким чином, щоб витримувати обстріли калібром до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів зі швидкістю 695 м/с.

Також броньовані авто можуть витримати вибух 6 кг міни AT Mine, які підриваються під будь-яким колесом і в центрі. Завдяки інноваційному V-подібному корпусу, Senator MRAP максимізує живучість екіпажу, відхиляючи вибухові хвилі від кабіни та розсіюючи енергію вибуху. Всі ці властивості були підтверджені в ході незалежних випробувань.

MRAP пропонується в різних конфігураціях (включаючи протидію БПЛА, медичну евакуацію, командування й управління).

Бронемашини Senator виробляє компанія Roshel Smart Armored Vehicles, яка розташована в місті Міссісога, що у провінції Онтаріо в Канаді. Серед засновників та працівників підприємства багато українців.