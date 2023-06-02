Легкобронированные версии Roshel Senator APC успешно используются в Украине.

На выставке CANSEC в Оттаве канадская компания Roshel объявила о запуске своего нового продукта – бронеавтомобиля Senator MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). MRAP успешно прошел баллистические и взрывные испытания по стандарту STANAG 4569 AEP 55 уровня 2 и уровня 2a/2b, проведенные независимой лабораторией США, сертифицированной НАТО. Это долгожданное дополнение к линейке тактических машин Roshel, многие из которых уже используются в Украине.

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Senator MRAP олицетворяет значительный опыт компании Roshel в производстве бронированных машин, а также опыт использования Senator APC в Вооруженных Силах Украины.

Senator MRAP спроектирован таким образом, чтобы выдерживать обстрел калибром до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров со скоростью 695 м/с.

Также бронированные автомобили могут выдержать взрыв 6 кг мины AT Mine, подрываемых под любым колесом и в центре. Благодаря инновационному V-образному корпусу Senator MRAP максимизирует живучесть экипажа, отклоняя взрывные волны от кабины и рассеивая энергию взрыва. Все эти характеристики были доказаны в процессе независящих испытаний.

MRAP предлагается в разных конфигурациях (включая противодействие БПЛА, медицинскую эвакуацию, командование и управление).

Бронемашины Senator производит компания Roshel Smart Armored Vehicles, расположенная в городе Миссисога, расположенном в провинции Онтарио в Канаде. Среди учредителей и работников предприятия много украинцев.