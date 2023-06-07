Бойові машини піхоти Marder вже ремонтується та обслуговується в цехах концерну Rheinmetall у Німеччині.

Оборонний підрядник Rheinmetall готує більше броньованих машин для транспортування в Україну. У вівторок компанія оголосила, що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder. Вони мають бути доставлені до України до кінця липня, повідомляє німецьке видання RND.

Раніше в Україну вже було відправлено 40 одиниць Marder, половина з яких було взято зі складів Rheinmetall, половину надав Бундесвер. Крім того, Rheinmetall пропонує ще 60 Marder, які мають бути відремонтовані.

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Marder використовується Бундесвером з початку 1970-х років. Він поступово замінюється новим танком "Пума". Для України Rheinmetall відновлює старі танки, щоб вони були придатні для використання на фронті.



Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 000 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка "Гепард", який є вкрай необхідним для України. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 пострілів. Rheinmetall також хоче виробляти танки Fuchs в Україні.

Бойова машина піхоти Marder стоїть у цеху Rheinmetall на ремонті

Як зазначено у Вікіпедії, “Ма́рдер” (укр. куниця) — це німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП Puma.

Герметичний корпус німецької БМП зварений із броньових листів різної товщини до 30 мм завтовшки, що захищають спереду від снарядів 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, з боків від шрапнелі, стрілецької зброї 7,62 мм. Корпус зменшує вплив радіації.

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Для захисту від зброї масового ураження всередині корпусу система NBC створює надлишковий тиск з продуктивністю 3м³/хв. Особовий склад може перебувати у ньому 24 години. Також розроблено модифікацію Marder, що здатна форсувати водойми до 2 м завглибшки.

У кормі розміщений посадковий люк десанту. У бортах є 6 амбразур для стрільби з ручної зброї