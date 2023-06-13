Вони увійдуть у додаткову військову допомогу Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Сполучені Штати готують для України додаткові бронемашини Stryker та Bradley. Про це повідомила журналістка видання «Голос Америки» Карла Бебб з посиланням на власні джерела.

Також у новий пакет оборонної допомоги увійдуть боєприпаси до реактивної установки М142 HIMARS.

Також цікаво два десятки німецьких БМП Marder надійдуть до України найближчим часом

Нагадаємо, у травні США схвалили продаж уряду України системи протиповітряної оборони NASAMS, а зараз надасть додаткові боєприпаси для них.

Bradley та Stryker

В цілому Україна розраховує отримати понад 100 бойових машин піхоти Bradley. Про відправлення першої партії БМП Bradley для України стало відомо у січні цього року. Для ЗСУ поставляють досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA.

Україна також очікує на отримання 90 бронетранспортерів Stryker та 20 мінних тралів до них. Цей американський бронетранспортер здатен перевозити 9 осіб десанту та двох членів екіпажу.



Інженерний варіант бронетранспортера Stryker M1132 Engineer Squad Vehicle (ESV) зі складу 2-го кавалерійського полку армії США, оснащений катковим мінним тралом Light Weight Mine Roller (LWMR), 24.10.2012 (с) Gertrud Zach / армія США

Висока швидкість пересування та прохідність мають якісно підвищити мобільність підрозділів десантно-штурмових військ, а мінні трали – убезпечити екіпаж від підриву на мінних загородженнях.