Украинский бронеавтомобиль "Новатор" в Стамбуле вызвал интерес потенциальных покупателей – он может взять на борт уже девять бойцов с полным снаряжением.

На завершающей работу в Турции международной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) серьезным игроком рынка вооружений показал себя отечественный производитель современной военной техники “Украинская бронетехника”: посетителей на нашем стенде было не меньше, чем у ведущих мировых производителей.

Предприятие показало на выставке макет нового девятиместного специализированного бронированного автомобиля (СБА) "Новатор". Раньше у легкого броневика был пятиместный салон и крытый кузов, как у пикапа.

Читайте также Как выдержал обстрел бронированный автомобиль "Новатор"

И хотя на выставке наш производитель показывал только макеты машин, интерес к украинской технике не угас. Фото: "Украинская бронетехника"

Кроме того, что в новой модификации автомобиль берет на борт больше людей, он еще адаптирован под размещение сверху управляемых боевых модулей и систем ПВО с дистанционным управлением.

Как и в предыдущих версиях машины, в новом «Новаторе» использована модульная схема. Это позволяет за короткий промежуток времени изменять назначение автомобиля и использовать разные варианты полезной нагрузки.

Читайте также Очередная партия БТРов поступает в Украину

Это уже вторая международная выставка производителя за полгода. В феврале "Украинская бронетехника" отработала выставку оружия и военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Там компания представила бронеавтомобиль "Новатор" и 120-мм мобильный минометный комплекс "Смерека".

Как и в Стамбуле, гости со всего мира интересовались украинской техникой еще и потому, что она прошла испытание в горне реальных боевых условий: партнеры расспрашивали не только технические характеристики продукции, но и о том, как эта техника показывает себя на поле боя.

Бронированный автомобиль "Новатор" – украинская технология. Фото: "Украинская бронетехника"

Выставки в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции показали, что после окончания войны у Украины очень большие шансы для укрепления своих позиций среди мировых продавцов оружия и может стать ведущим игроком не только в Африке и в регионе Персидского залива, но и на более мощных рынках вооружения и военной техники, в т.ч. в кооперации с ведущими мировыми изготовителями.