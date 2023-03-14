Машина защитила экипаж от обломочных поражений кассетных боеприпасов.

Производитель украинского автомобиля "Новатор" компания "Украинская бронетехника" обнародовала фото обстрелянной машины на Бахмутском направлении вблизи города Часов Яр.

Там колонна украинской техники попала под вражеский обстрел РСЗО. По словам военных, враг применял кассетные боеприпасы.

Также интересно тест-драйв бронемашины "Новатор"

Бронеавтомобиль «Новатор», перевозивший наших воинов, накрыло осколками. В результате повреждены капот и верхняя часть автомобиля. Есть одно пробитие люка, в результате чего осколочное ранение получил военный, угроз жизни нет.

Бронированная капсула автомобиля выдержала, осталась невредимой. Также, как видно на фото, осколки не смогли пробить стекло, сохранившее жизнь экипажа.