19:34, 22 августа 0

Перед отправкой на фронт тестируем обновленный 8-тонный броневик, который разгоняется быстрее Land Cruiser, а по уровню комфорта на бездорожье может дать фору лимузину.

Когда-то этот броневичок был пикапом Ford F-550. Да, узнать трудно. А теперь это специализированный бронированный автомобиль "Новатор" от "Украинской бронетехники".

Я слышал много отзывов об этой машине от военных и давно хотел на ней поездить. Ведь она очень нравится бойцам Сил самообороны. "Новатор" называют одной из самых удачных украинских бронированных машин. Ее разрабатывали специально для нужд Национальной гвардии Украины.

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"Новатор" – по-своему уникальный "Бандеромобиль", ведь у него есть бронированная капсула для 5 пассажиров, а еще – кузов, как у пикапа. Поэтому эта машина идеально подходит для боевых расчетов с ПТУРами и БПЛА.

Например, ее очень полюбили солдаты со "Стугнами". Так как в кузов ложится 18 ракет для "Стугны", их удобно подавать через боковые борта. Можно стать кормой к врагу, отстреляться и в случае опасности сразу уехать с места стрельбы. Кстати, процесс подготовки для стрельбы из "Стугни" занимает всего 35 секунд. Так что даже глушить "Новатор" не стоит.

Бронированное стекло в "Новаторе" крепится интересно, оно фактически накладное, то есть поверх плоскости двери. Это позволяет быстро отремонтировать его. Впрочем, пробить его – еще та задача. В принципе, возможно, но надо знать, как.

Светотехника поликарбонатная, способная выдерживать удары, не хрупкая, есть система светомаскировки, чтобы ночью было меньше заметно.

На "Новатор" ставят несколько видов электрических лебедок, базовая развивает усилие в 7 тонн, эта в 10 тонн: этого хватит, чтобы вытянуть себя.

Полный привод традиционный для "Фордов" F-серии – с хабами в переднем мосту. Можно переключить его в автоматический или принудительный режимы. Колеса с "ранфлетом" позволяют проехать на спущенной шине 60 км при скорости 40 км в час, но реально – еще больше.

Если заглянуть под капот нашего "Новатора", то видим кнопку отключения массы. В салоне тоже есть такая, но она с таймером. То есть, после того, как заглушил машину и нажал кнопку, она автоматически через 10 мин выключает массу. У нас также 2 аккумулятора и огромный бачок для охлаждающей жидкости (кажется, 17 литров). Масла в этот мотор идет почти 13 литров. Также под капотом – система пожаротушения с кнопкой, огромный воздушный фильтр с датчиком загрязнения.

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Боевой опыт показал, что "Новаторы" востребованы на передке именно с пулеметами 12,7 мм, поэтому конструкторское бюро разработало универсальный станок, позволяющий устанавливать пулеметы "Браунинг НСВ" или "ДШК". И, разумеется, место пулеметчика будет защищено бронированными пластинами.

На моей памяти это самый комфортабельный бронеавтомобиль, на которых мне приходилось ездить. Ведь здесь салон от пикапа Ford, но есть отличия. Обращают на себя внимание такие вещи, как наличие USB-зарядок, музыки. Я уже не говорю о кондиционере, отоплении, есть даже электропривод и подогрев зеркал, кнопки выведены на дверях.

С точки зрения эргономики – это самый совершенный вариант из тех, что я видел. Ты фактически сидишь в серийном Ford F-550, у тебя нормальные кресла, панель приборов, руль, нет "колхоза" с точки зрения расположения органов управления. Важно, что есть огромный экран для двух камер (спереди и сзади), вся эта картинка пишется на видеорегистраторе, чтобы потом можно было посмотреть, что происходило с этой машиной.

В салоне также могут устанавливаться натовские противоминные сиденья. Внешне же “Новатор” покрыт шведской сталью ARMOX. Боковая броня выдерживает выстрел из СВД 7,62. Дно тоже бронированное и выдерживает подрыв 2 гранат РГД. В кузове для ведения огня имеется 5 отверстий бойниц.

Наш "Новатор" без подготовки способен преодолевать броды глубиной 75 см, с подготовкой, имеется в виду шноркель и все меры правильного форсирования брода, может проехать через воду глубиной 1,20 м.

В “Украинской бронетехнике” серьезно поработали над усиленной подвеской "Новатора". Ведь F-550 весит 3200 кг, а "Новатор" – 7 тонн. Поэтому вместо рессор сзади установили пружины и по два амортизатора на каждое колесо. В обновленных версиях амортизаторы разнесли шире, поэтому кузов стал меньше крениться и броневик начал стабильнее ехать. Потому пассажиры реально оценят комфортную подвеску. А новая усиленная тяга "Панара" в задней подвеске дает хорошую артикуляцию осей и хорошие ходы подвески на бездорожье.

Больше о технических особенностях "Новатора" – в видео:

Пробуем, как он едет. Машина очень резвая, нужно только не бояться давить на газ! Производитель говорит, что броневик разгоняется до сотни за 10,6 секунды. Это быстрее, чем, например, Land Cruiser 100 с мотором 4,7 л. Шикарно, что она с автоматом – не приходится играть с переключением передач.

Блокировка переднего дифференциала имеет электрический привод. Это удобно и потому, что в боевых условиях водитель нередко забывает выключить блокировку, поэтому чтобы не порвать трансмиссию, блокировка автоматически выключается, когда скорость превышает 17 км/ч. А на асфальте "Новатор" стартует с места как резвая легковушка.

Я не удивляюсь, почему такая колоссальная динамика: 6,7 литровый турбодизель имеет мощность от 300 до 420 сил (зависит от версии). Даже у 300-сильной версии 995 Нм тяги. Ее не пугает 7 тонн массы авто. Раньше у Новатора был автомат на 6 передач, теперь, учитывая эволюцию самой "Ф-серии", ставят автомат на 10 скоростей.

Заявленная максимальная скорость 140 км в час, но ребята говорят, что ехали 160. И он действительно хорошо маскирует ощущение скорости, ты не чувствуешь, с каким темпом едешь, особенно во время дальних маршей. Здесь установлен бак на 160 литров. Говорят, что если ехать 80-90 км в час, можно вкладываться в 15-17 литров, так что запас хода составит почти 1000 км. Понятно, что когда выезжаешь на бездорожье, начинаешь насиловать машину и трансмиссию, поэтому аппетит растет, но 500 км по бездорожью проехать можно легко.