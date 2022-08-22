19:34, 22 серпня 0

Перед відправкою на фронт тестуємо оновлений 8-тонний броньовик, який розганяється швидше за Land Cruiser, а за рівнем комфорту на бездоріжжі може дати фору лімузину.

Колись цей броньовичок був пікапом Ford F-550. Так, впізнати важко. А тепер це спеціалізований броньований автомобіль «Новатор» від «Української бронетехніки».

Я чув багато відгуків про цю машину від військових і давно хотів на ній поїздити. Адже вона дуже подобається бійцям Сил самооборони. «Новатор» називають однією з найвдаліших українських броньованих машин. Її розробляли спеціально для потреб Національної гвардії України.

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«Новатор» - по-своєму унікальний «Бандеромобіль», адже в нього є броньована капсула для 5 пасажирів, а ще – кузов, як у пікапа. Тому ця машина ідеально підходить для бойових розрахунків з ПТУРами та БПЛА.

Наприклад її дуже полюбили солдати зі «Стугнами». Бо в кузов лягає 18 ракет для «Стугни», їх зручно подавати через бокові борти. Можна стати кормою до ворога, відстрілятися і в разі небезпеки одразу поїхати з місця стрільби. До речі, процес підготовки для стрільби зі «Стугни» займає всього 35 секунд. Так що навіть глушити «Новатор» не варто.

Броньоване скло в «Новаторі» кріпиться цікаво, воно фактично накладне, тобто поверх площини дверей. Це дозволяє швидко його відремонтувати. Втім, пробити його – ще та задача. В принципі, можливо, але треба знати, як.

Світлотехніка полікарбонатна, здатна витримувати удари, не крихка, є система світломаскування, аби вночі було менше помітно.

На «Новатор» ставлять кілька видів електричних лебідок, базова розвиває зусилля в 7 тонн, ця в 10 тонн: цього вистачить, аби витягнути себе.

Повний привод традиційний для “Фордів” F-серії – з хабами в передньому мості. Можна перемкнути його в автоматичний чи примусовий повний режими. Колеса з «ранфлетом», дозволяють проїхати на спущеній шині 60 км при швидкості 40 км на годину, але реально – ще більше.

Якщо зазирнути під капот нашого «Новатора», то бачимо кнопку вимикання маси. В салоні теж є така, але вона з таймером. Тобто після того, як заглушив машину та натиснув кнопку, вона автоматично через 10 хв вимикає масу. В нас також 2 акумулятори та величезний бачок для охолоджувальної рідини (здається, на 17 літрів). Оливи в цей мотор йде майже 13 літрів. Також під капотом – система пожежогасіння з кнопкою, величезний повітряний фільтр з датчиком забруднення.

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Бойовий досвід показав, що «Новатори» затребувані на передку саме з кулеметами 12,7 мм, тому конструкторське бюро розробило універсальний станок, який дозволятиме встановлювати кулемети “Браунінг НСВ” чи “ДШК”. І, зрозуміло, місце кулеметника буде захищене броньованими пластинами.

На моїй пам'яті це найбільш комфортний бронеавтомобіль, на яких мені доводилося їздити. Адже тут салон від пікапа Ford, але є відмінності. Привертають до себе увагу такі речі, як наявність USB-зарядок, музики. Я вже не кажу про кондиціонер, опалення, є навіть електропривод і підігрів дзеркал, кнопки виведено на дверях.

З точки зору ергономіки – це найбільш досконалий варіант з тих, які я бачив. Ти фактично сидиш в серійному Форд F-550, в тебе нормальні крісла, панель приладів, кермо, немає «колгоспу» з точки зору розташування органів керування. Важливо, що є величезний екран для двох камер (спереду і ззаду), вся ця картинка пишеться на відеореєстратор, щоб потім можна було подивитися, що відбувалося з цією машиною.

В салоні також можуть встановлюватися натівські протимінні сидіння. Ззовні ж Новатор вкрито шведською сталлю ARMOX. Бокова броня витримує постріл з СВД 7,62. Дно теж броньоване і витримує підрив 2 гранат РГД. В кузові для ведення вогню є 5 отворів бійниць.

Наш «Новатор» без підготовки здатен долати броди глибиною 75 см, з підготовкою, мається на увазі шноркель та усі заходи правильного форсування броду, може проїхати через воду глибиною 1,20 м.

В «Українській бронетехніці» серйозно попрацювали над підсиленою підвіскою «Новатора». Адже F-550 важить 3200 кг, а «Новатор» заважує 7 тон. Тому замість ресор ззаду встановили пружини і по два амортизатори на кожне колесо. В оновлених версіях амортизатори рознесли ширше, тому кузов став менше кренитися і броньовик став стабільніше їхати. Тому пасажири реально оцінять комфортну підвіску. А нова підсилена тяга «Панара» в задній підвісці дає гарну артикуляцію осей і добрі ходи підвіски на бездоріжжі.

Більше про технічні особливості «Новатора» - у відео:

Пробуємо, як він їде. Машина дуже жвава, треба лише не боятися тиснути на газ! Виробник каже, що броньовик розганяється до сотні за 10,6 секунди. Це швидше, ніж, наприклад Land Cruiser 100 з мотором 4,7 л. Шикарно, що вона з автоматом – не доводиться гратися з перемиканням передач.

Блокування переднього диференціала має електричний привод. Це зручно і тому, що в бойових умовах водій нерідко забуває вимкнути блокування, тому аби не порвати трансмісію, блокування автоматично вимикається, коли швидкість перевищує 17 км/год. А на асфальті “Новатор” стартує з місця як жвавий легковик.

Я не дивуюся, чому така колосальна динаміка: 6,7 літровий турбодизель має потужність від 300 до 420 сил (залежить від версії). Навіть у 300-сильної версії 995 Нм тяги. Її не лякає 7 тонн маси авто. Раніше у Новатора був автомат на 6 передач, тепер враховуючи еволюцію самої “Ф-серії” тепер ставлять автомат на 10 швидкостей.

Задекларована максимальна швидкість 140 км на годину, але хлопці кажуть, що їхали 160. І він дійсно гарно маскує відчуття швидкості, ти не відчуваєш, з яким темпом їдеш, особливо під час далеких маршів. Тут встановлено бак на 160 літрів. Кажуть, що якщо їхати 80-90 км на годину, можна вкладатися в 15-17 літрів, тож запас ходу становитиме майже 1000 км. Зрозуміло, що коли виїжджаєш на бездоріжжя, починаєш гвалтувати машину і трансмісію, тож апетит зростає, але 500 км бездоріжжям проїхати можна легко.

Таким чином, “Новатор” дійсно виявився дуже зручним, комфортабельним та сучасним броньовиком. Хочеться, щоб в наших захисників було більше таких машин, щоб армія купувала круті українські броньовики, а не гралася з вживаними закордонними.