Машина захистила екіпаж від уламкових уражень касетних боєприпасів.

Виробник українського автомобіля “Новатор” компанія “Українська бронетехніка” оприлюднила фото обстріляної машини на Бахмутському напрямку поблизу міста Часів Яр.

Там колона української техніки потрапила під ворожий обстріл РСЗВ. За словами військових, ворог застосовував касетні боєприпаси.

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Бронеавтомобіль «Новатор», який перевозив наших воїнів, накрило осколками. В результаті пошкоджено капот та верхню частину автомобіля. Є одне пробиття люка, внаслідок чого осколкове поранення отримав військовий, загроз життю немає.

Броньована капсула автомобіля витримала, залишилася неушкодженою. Також, як видно на фото, осколки не змогли пробити скло, що зберегло життя екіпажу.