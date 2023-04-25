Представлена модифікація автомобіля «Новатор-ПМ», яка розробляється для піротехнічних підрозділів ДСНС України.

«Українська бронетехніка» під час спеціальних навчань «Rescue Days Ukraine 2023», які стартували 20 квітня на Івано-Франківщині на базі ГУ ДСНС України, представила проект оперативно-піротехнічної машини на базі бронеавтомобіля «Новатор».

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«Проблема розмінування українських територій сьогодні стоїть дуже гостро. За офіційними даними, 30% території України заміновано і на розмінування знадобиться не менше 10 років. Бронеавтомобіль «Новатор» дуже добре себе зарекомендував під час експлуатації в зоні бойових дій і в першу чергу, як легкий і швидкий транспорт з високим рівнем захисту. Тому ідея створити на його базі спеціальний автомобіль для наших саперів та рятувальників була підтримана потенційними користувачами і ми розпочали роботу над її реалізацією», - розповів директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас.

За його словами, фахівці компанії працюють над специфічною модифікацією автомобіля «Новатор-ПМ», яка розробляється для піротехнічних підрозділів ДСНС України. Головне призначення такої машини транспортування особового складу, а також обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів, які не вибухнули.