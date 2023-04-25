Представлена модификация автомобиля «Новатор-ПМ», разрабатываемая для пиротехнических подразделений ГСЧС Украины.

“Украинская бронетехника” во время специальных учений “Rescue Days Ukraine 2023”, которые стартовали 20 апреля в Ивано-Франковской области на базе ГУ ГСЧС Украины, представила проект оперативно-пиротехнической машины на базе бронеавтомобиля “Новатор”.

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«Проблема разминирования украинских территорий сегодня очень остро стоит. По официальным данным, 30% территории Украины заминировано и на разминирование понадобится не менее 10 лет. Бронеавтомобиль «Новатор» очень хорошо себя зарекомендовал во время эксплуатации в зоне боевых действий и в первую очередь как легкий и быстрый транспорт с высоким уровнем защиты. Поэтому идея создать на его базе специальный автомобиль для наших саперов и спасателей была поддержана потенциальными пользователями, и мы начали работу над ее реализацией», – рассказал директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас.

По его словам, специалисты компании работают над специфической модификацией автомобиля "Новатор-ПМ", которая разрабатывается для пиротехнических подразделений ГСЧС Украины. Главное назначение такой машины – транспортировка личного состава, а также оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.