Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА бронеавтомобіль виробництва цієї компанії наїхав на протитанкову міну. Всередині був екіпаж у повному складі. Всі живі.

Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" у п’ятницю, 20 жовтня, опублікувало світлини свого понівеченого бронетранспортера "Новатор", що налетів на протитанкову міну.

Читайте також Український бронеавтомобіль "Новатор" став дев'ятимісним

Я видно на знімках, авто зазнало суттєвих ушкоджень. Однак бронекапсула витримала підрив пристрою, розрахованого на знешкодження танків. Завдяки цьому вона зберегла життя наших військових.

Покалічений на протитанковій міні, але життя людей врятував. Фото: "Українська бронетехніка"

Понівечений автомобіль евакуювали в тил і передали сервісній бригаді. Після ретельного огляду виробничники прийшли до висновку, що броньовик можна відремонтувати й повернути в стрій, оскільки бронекапсула та основні його агрегати придатні для використання.

А таким "Новатор" після ремонту повернеться в стрій. Фото: "Українська бронетехніка"

Після з’ясування найбільш вразливих місць та аналізу пошкоджень розробники взялися за поліпшення живучості машини та екіпажу. Це вже не перші випадки, коли бронеавтомобілі "Новатор" при наїзді на міни рятують життя екіпажу. Такі пошкодження також уважно вивчалися для подальшого удосконалення техніки.