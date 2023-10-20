При выполнении боевого задания на одном из горячих направлений бронеавтомобиль производства этой компании наехал на противотанковую мину. Внутри находился экипаж в полном составе. Все живы.

Конструкторско-производственное предприятие “Украинская бронетехника” в пятницу, 20 октября, опубликовало фотографии своего изуродованного бронетранспортера “Новатор”, налетевшего на противотанковую мину.

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Как видно на снимках, авто получило существенные повреждения. Однако бронекапсула выдержала подрыв устройства, рассчитанного на обезвреживание танков. Благодаря этому она сохранила жизнь наших военных.

Искалеченный на противотанковой мине, но жизнь людей спас. Фото: "Украинская бронетехника"

Изуродованный автомобиль эвакуировали в тыл и передали сервисной бригаде. После тщательного осмотра производственники пришли к выводу, что броневик можно отремонтировать и вернуть в строй, поскольку бронекапсула и его основные агрегаты пригодны для использования.

А таким "Новаторам" после ремонта вернется в строй. Фото: "Украинская бронетехника"

После выяснения наиболее уязвимых мест и анализа повреждений разработчики приступили к улучшению живучести машины и экипажа. Это уже не первый случай, когда бронеавтомобили "Новатор" при наезде на мины спасают жизнь экипажа. Такие повреждения также внимательно изучались для дальнейшего усовершенствования техники.