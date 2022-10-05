На щастя, бійці ЗСУ, які перебували в бронемашині, не постраждали.

Виробник бронеавтомобілів “Новатор” компанія “Українська бронетехніка” показала на фото наслідки наїзду цієї машини на протитанкову міну. Наїзд відбувся заднім лівим колесом, і вибух був дуже потужним. Фактично, ліва задня чверть “Новатора” знищена.

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На щастя, весь екіпаж залишився живим та неушкодженим. За словами військових, це була протитанкова міна. Отже, бронемашина витримала підрив 8 кг тротилу, що свідчить про значно вищий клас захисту, ніж заявлено.

Виробник бронеавтомобіля обіцяє, що відновить цю машину.