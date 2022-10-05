К счастью, находившиеся в бронемашине бойцы ВСУ не пострадали.

Производитель бронеавтомобилей "Новатор" компания "Украинская бронетехника" показала на фото последствия наезда этой машины на противотанковую мину. Наезд совершен задним левым колесом, и взрыв был очень мощный. Фактически, левая задняя четверть "Новатора" уничтожена.

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К счастью, весь экипаж остался жив и невредим. По словам военных, это была противотанковая мина. Итак, бронемашина выдержала подрыв 8 кг тротила, что свидетельствует о значительно более высоком классе защиты, чем заявлено.

Производитель бронеавтомобиля обещает, что восстановит эту машину.