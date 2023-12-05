Отечественный военно-промышленный комплекс в ожидании заказа на изготовление 750 боевых бронированных машин.

Информацию о намерениях оборонного ведомства относительно этих машин и другой техники озвучил в просторном интервью для АрмияИnform заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Речь в целом шла об архитектуре оборонного бюджета 2024 года и улучшении технического обеспечения армии вооружением и военной техникой.

Конкретно о производстве техники генерал подробностей не раскрывал, однако цифру в намерениях оборонного ведомства разместить заказ именно на 750 бронированных машин назвал. Правда, какие именно это будут модели, на колесной или гусеничной ходовой базе и на каких предприятиях они размещены, он не уточнил.

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Из разговора понятно, что план госзаказа Министерство обороны уже заверстало и такому количеству новых бронетранспортеров быть. Их будут производить как государственные, так и частные предприятия.

Это еще довоенная отправка в украинскую армию новейших БТР-4Е. Фото: Укроборонпром

Бронетехнику могут выпускать компании "Украинская бронетехника", научно-производственное объединение научно-производственное объединение "Практика", в зачете которых есть хорошие наработки в разработке и выпуске бронетранспортеров, медицинских эвакуационных машин переднего края и тому подобное.

Украинское научно-производственное объединение "Практика" разработало санитарную эвакуационную машину на базе бронемашины "Козак-7". Фото: Радио Свобода /Минстратегпром

Хорошую результативность показал Житомирский бронетанковый завод, который за три месяца до российско-украинской войны освоил выпуск и наладил поставки новых бронекорпусов для Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова, где производят современный БТР-4Е с улучшенными водоходными характеристиками.

В цехе Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова готовы к отправке БТР-4Е с пулеметами завода "Маяк". Фото: Укроборонпром

Все образцы вооружения и техники, как отметил Иван Гаврилюк, проходят испытания на поле боя. Именно поэтому срок допущения к эксплуатации образцов ВВТ сократился практически до 20 суток от момента подачи заявки производителем до присвоения кода и допуска к эксплуатации.

Предвоенная отгрузка Житомирским бронетанковым заводом заказчику бронекорпуса БТР-4Е. Фото ЖБТЗ

Это существенно развязывает руки производителям, которые ранее на процедурные вопросы поставки оружия и техники в ВСУ преодолевали шесть этапов, а сам процесс затягивался на месяцы. Отныне Минобороны настаивает только на трех факторах: эффективность образца техники, его безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации.