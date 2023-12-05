Вітчизняний військово-промисловий комплекс в очікуванні замовлення на виготовлення 750 бойових броньованих машин.

Інформацію про наміри оборонного відомства щодо цих машин та іншої техніки озвучив у просторому інтерв’ю для АрміяІnform заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Мова загалом йшла про архітектуру оборонного бюджету 2024 року й покращення технічного забезпечення армії озброєнням та військовою технікою.

Конкретно щодо подробиць виробництва техніки генерал подробиць не розкривав, однак цифру у намірах оборонного відомства розмістити замовлення саме на 750 броньованих машин назвав. Щоправда, які саме це будуть моделі, на колісній чи гусеничній ходовій базі та на яких підприємства вони розміщені, він не уточнив.

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З розмови зрозуміло, що план держзамовлення Міністерство оборони уже заверстало і такій кількості нових бронетранспортерів бути. Їх виготовлятимуть як державні, так і приватні підприємства.

Це ще довоєнна відправка до українського війська новітніх БТР-4Е. Фото: Укроборонпром

Бронетехніку можуть випускати компанії "Українська бронетехніка", науково-виробниче об’єднання науково-виробниче об’єднання "Практика", у заліку яких є гарні напрацювання в розробці й випуску бронетранспортерів, медичних евакуаційних машин переднього краю тощо.

Українське науково-виробниче об’єднання “Практика” розробило санітарну евакуаційну машину на базі бронемашини "Козак-7". Фото: Радіо Свобода /Мінстратегпром

Гарну результативність показав Житомирський бронетанковий завод, який за три місяці до російської-української війни освоїв випуск та налагодив постачання нових бронекорпусів для Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова, де виробляють сучасний БТР-4Е з покращеними водохідними характеристиками.

У цеху Харківського конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова готові до відправлення БТР-4Е з кулеметами заводу “Маяк”. Фото: Укроборонпром

Всі зразки озброєння й техніки, як зазначив Іван Гаврилюк, проходять випробування на полі бою. Саме тому термін допущення до експлуатації зразків ОВТ скоротився практично до 20 діб від моменту подачі заявки виробником до присвоєння коду і допуску до експлуатації.

Передвоєнне відвантаження Житомирським бронетанковим заводом замовнику бронекорпусу БТР-4Е. Фото ЖБТЗ

Це суттєво розв’язує руки виробникам, які раніше на процедурні питання постачання зброї й техніки до ЗСУ долали шість етапів, а сам процес затягувався на місяці. Відтепер Міноборони наполягає лише на трьох чинниках: ефективність зразка техніки, його безпечність для особового складу та надійність в експлуатації.