Бронетранспортер, який потрапив на відео, відрізняється від тієї моделі, яку раніше виставляли на експозиціях або ж помічали на випробуваннях.

Дослідний український бронетранспортер БТР-60М “Хорунжий” виробництва НВО “Практика” вперше помітили на передовій.

На початок російського вторгнення БТР-60М ще проходив виробничі випробування і не був прийнятий на озброєння українського війська. Інформації про його експлуатацію Збройними силами України теж не було.

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Відмінності від першої експериментальної машини – ці відсутність камер огляду механіка-водія по периметру та на верхній лобовій деталі корпусу. Однак вони були на дослідній версії БТР-60М з бортовим номером “240”, яку можна було помітити на фото з випробувань.

“Хорунжий” отримав новий броньований захист для оглядового вікна водія, а задні ліхтарі перемістили знизу наверх. Окрім цього, присутні інші дрібні відмінності у будові корпусу у порівнянні з попередніми версіями.

Бронетранспортер оснащений відкритою кулеметною туреллю для стрільця. Аналогічне озброєння мають інші машини “Практики”, такі як Козак-2М1.

Можливо, бронемашина на відео була виготовлена пізніше компанією-виробником як ще одна дослідна модель, проте не представлена публічно.

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БТР-60М «Хорунжий»

БТР-60М – це глибоко модернізована версія радянського БТР-60ПБ. У машині змінили та по-новому розташували усі вузли та агрегати, також вона отримала новий броньований корпус. Незмінною залишилась лише ходова частина бронетранспортера.



БТР-60 «Хорунжий» на передньому плані. Фото: НВО «Практика»

Бронекорпус зроблений із сучасної бронесталі та має високий рівень захисту. Він підвищив рівень кулестійкості у передній та бокових проекціях до рівня ПЗСА-4 (захист від пострілу з СВД та АКМ кулею калібру 7,62-мм з 10 метрів).

Бронетранспортер має сучасну компоновку відсіків із моторним відділенням у передній правій частині, відсіком водія в передній лівій частині та більш просторе десантне відділення в задній частині корпусу.

Десантний відсік БТР-60 «Хорунжий». Фото: НВО «Практика»

На машині встановлений сучасний економний дизельний двигун Deutz, автоматична коробка передач, система пожежогасіння і допоміжна силову установку для живлення енергомережі, сучасна кліматична та вентиляційна система, кормова апарель, система кругового огляду для ситуаційної обізнаності екіпажу.

Також у НВО «Практика» у 2021 році провели заводські випробування модернізованого БТР-60 «Хорунжий» з турецьким дистанційним бойовим модулем SARP KPVT, оснащеним великокаліберним кулеметом КПВТ калібру 14,5-мм і тепловізійним прицілом.

БТР-60 «Хорунжий» з модулем SARP KPVT. Фото: НВО «Практика»