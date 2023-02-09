Про терміни поставки вітчизняної самохідної артилерійської установки повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок “Богдана” очікуються в найближчі місяці. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю “Українській правді“.

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“У нас дуже важлива українська “Богдана”. Я уклав перші контракти і вони [виробники] вже обіцяють перші поставки робити найближчими місяцями”, – розповів Резніков про замовлення нових українських артилерійських систем.

Нагадаємо, що минулого місяця міністр оборони повідомив, що було профінансовано серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки “Богдана”. За його словами, це відбулося ще навесні 2022 року.

«Богдана» – перша самохідна гаубиця у так званому «натівському» калібрі 155 мм. Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Гармату встановили на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною.

САУ «Богдана» була вперше продемонстрована у липні 2018 року. Після проведення всіх необхідних державних випробувань та прийняття «Богдани» на озброєння очікувалося розгортання її серійного виробництва.

Наприкінці січня 2022 року, перед російським повномасштабним вторгненням, було повідомлено, що «Богдана» успішно пройшла попередні вогневі випробування здійснивши 450 пострілів на дальність 42 км. Надалі артилерійську установку використовують для ураження позицій російських окупантів в Україні.

Планувалося, що на «Богдані» буде встановлено повноцінну цифрову систему керування вогнем та автомат заряджання.