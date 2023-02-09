О сроках поставки отечественной самоходной артиллерийской установки сообщил министр обороны Алексей Резников.

Первые поставки серийных украинских самоходных артиллерийских установок "Богдана" ожидаются в ближайшие месяцы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

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“У нас очень важная украинская “Богдана”. Я заключил первые контракты, и они [производители] уже обещают первые поставки делать в ближайшие месяцы”, – рассказал Резников о заказе новых украинских артиллерийских систем.

Напомним, что в прошлом месяце министр обороны сообщил, что было профинансировано серийное производство отечественной артиллерийской установки "Богдана". По его словам, это произошло весной 2022 года.

«Богдана» – первая самоходная гаубица в так называемом «натовском» калибре 155 мм. Разработку артиллерийской системы 2С22 "Богдана" начали в 2016 году. Пушка была установлена на шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной.

САУ «Богдана» впервые была продемонстрирована в июле 2018 года. После проведения всех необходимых государственных испытаний и принятия "Богданы" на вооружение ожидалось развертывание ее серийного производства.

В конце января 2022 г., перед российским полномасштабным вторжением, было сообщено, что «Богдана» успешно прошла предварительные огневые испытания, совершив 450 выстрелов на дальность 42 км. В дальнейшем артиллерийскую установку используют для поражения позиций российских оккупантов в Украине.

Планировалось, что на «Богдане» будет установлена полноценная цифровая система управления огнем и автомат зарядки.