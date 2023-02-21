Бронетранспортер, попавший на видео, отличается от той модели, которую раньше выставляли на экспозициях или замечали на испытаниях.

Опытный украинский бронетранспортер БТР-60М "Хорунжий" производства НПО "Практика" впервые был замечен на передовой.

До начала российского вторжения БТР-60М еще не проходил производственные испытания и не был принят на вооружение украинской армии. Информации о его эксплуатации Вооруженными силами Украины тоже не было.

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Отличия от первой экспериментальной машины – это отсутствие камер обзора механика-водителя по периметру и на верхней лобной детали корпуса. Однако они были на опытной версии БТР-60М с бортовым номером 240, которую можно было заметить на фото испытаний.

"Хорунжий" получил новую бронированную защиту для смотрового окна водителя, а задние фонари переместили снизу наверх. Кроме этого, присутствуют другие мелкие отличия в строении корпуса по сравнению с предыдущими версиями.

Бронетранспортер оборудован открытой пулеметной турелью для стрелка. Аналогичное вооружение имеют другие машины "Практики", такие как Казак-2М1.

Возможно, бронемашина на видео была изготовлена позже как еще одна опытная модель, но не представлена публично.

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БТР-60М «Хорунжий»

БТР-60М – глубоко модернизированная версия советского БТР-60ПБ. В машине сменили и по-новому разместили все узлы и агрегаты, также она получила новый бронированный корпус. Неизменной осталась только ходовая часть бронетранспортера.



БТР-60 "Хорунжий" на переднем плане. Фото: НПО «Практика»

Корпус изготовлен из современной бронестали и имеет высокий уровень защиты. Он повысил уровень пулестойкости в передней и боковых проекциях до уровня ПЗСА-4 (защита от выстрела из СИД и АКМ шаром калибра 7,62 мм с 10 метров).

Бронетранспортер имеет современную компоновку отсеков с моторным отделением в правой передней части, отсеком водителя в передней левой части и более просторное десантное отделение в задней части корпуса.

Десантный отсек БТР-60 "Хорунжий". Фото: НПО «Практика»

На машине установлен современный экономный дизельный двигатель Deutz, автоматическая коробка передач, система пожаротушения и вспомогательная силовая установка для питания энергосети, современная климатическая и вентиляционная система, кормовая аппаратура, система кругового обзора для ситуационной осведомленности экипажа.

Также в НПО "Практика" в 2021 году провели заводские испытания модернизированного БТР-60 "Хорунжий" с турецким дистанционным боевым модулем SARP KPVT, оснащенным крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5-мм и тепловизионным прицелом.

БТР-60 "Хорунжий" с модулем SARP KPVT. Фото: НПО «Практика»