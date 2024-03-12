Отечественный производитель военной техники ООО "Украинская бронетехника" завершил испытание 10-местного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "Таврия-14,5".

Многогранные экзамены признаны успешными. Бронеавтомобиль и инновационный модульный блок с дистанционно управляемой роботизированной "необитаемой турелью" показали хорошие результаты. Благодаря уникальной системе управления вооружением крупнокалиберный пулемет 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов точно отработал цели.

Этому способствовала как разработанная технология дистанционной работы оператора, так и высококачественная система стабилизации. Автоматика помогала захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

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Разработчики в своем информационном сообщении отметили, что БМ "Таврия-14,5" оборудован оптико-электронным модулем. Именно этот электронный блок позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью при любых погодных условиях, в т.ч. в густой туман, густую метель или сплошную задымленность.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1. Благодаря такому бронированному корпусу оптико-электронный модуль и блоки системы управления вооружением находятся под надежной защитой.

Что касается самого 10-местного броневика, то это обновленная версия с усиленной защитой экипажа и десанта. Здесь даже бронестекло в ставнях имеет 5-сантиметровую толщину, которое выдерживает пули стрелкового оружия и осколки от мин.

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Ходовая база от Ford F-550 получила из-за роста веса от бронезащиты и увеличенной десантной капсулы усиленный задний мост и более прочную заднюю подвеску. Также добавлено две пары мощных амортизаторов и по пневмобаллону на каждую сторону.

В моторном отсеке стоит такой же двигатель, что и в предыдущих пяти- и девятиместных версиях. Мощности двигателя V8 объемом 6,7 л с силовым потенциалом под 300 л.с. для 10-тонной машины вполне достаточно.

В новой версии с дистанционно управляемым боевым модулем появилась дополнительная возможность вести бой на расстоянии, что сохраняет жизни защитников.

Фото: Украинская бронетехника