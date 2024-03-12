Вітчизняний виробник військової техніки ТОВ "Українська бронетехніка" завершив випробування 10-місного бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "Таврія-14,5".

Багатогранні іспити визнано успішними. Бронеавтомобіль та інноваційний модульний блок з дистанційно керованою роботизованою "ненаселеною туреллю" показали гарні результати. Завдяки унікальній системі управління озброєнням великокаліберний кулемет 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів влучно відпрацював цілі.

Цьому сприяла як розроблена технологія дистанційної роботи оператора, так і високоякісна система стабілізації. Автоматика допомагала захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі.

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Розробники в своєму інформаційному повідомленні зазначили, що БМ "Таврія-14,5" обладнано оптико-електронним модулем. Саме цей електронний блок дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі за будь-яких погодних умов, у т.ч. в густий туман, густу хурделицю чи суцільну задимленість.

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО – STANAG 1. Завдяки такому броньованому корпусу оптико-електронний модуль та блоки системи управління озброєнням перебувають під надійним захистом.

Щодо самого 10-місного броньовика, то це оновлена версія з посиленим захистом екіпажу та десанту. Тут навіть бронескло у віконницях має 5-сантиметрову товщину, яке витримує кулі стрілецької зброї та уламки від мін.

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Ходова база від Ford F-550 отримала через зростання ваги від бронезахисту та збільшеної десантної капсули підсилений задній міст та міцнішу задню підвіску. Також додано дві пари потужних амортизаторів та по пневмобалону на кожен бік.

В моторному відсіку стоїть такий же двигун, що і в попередніх п'яти- і дев’ятимісних версіях. Потужності двигуна V8 об'ємом 6,7 л з силовим потенціалом під 300 к.с. для 10-тонної машини цілком достатньо.

У новій версії з дистанційно керованим бойовим модулем з’явилася додаткова можливість вести бій на відстані, що зберігає життя захисників.

Фото: Українська бронетехніка