Подразделения украинской армии получили из Канады бронеавтомобили Senator новой модификации.

Полноприводные машины небольшой компании Roshel Smart Armored Vehicles уже не в первый раз поставляются в Украину. Если в первых партиях поступали полицейские версии броневика, то в последнее время прибывают машины в армейском исполнении.

Техника не просто получила защитный маскировочный цвет, ее коренным образом адаптировали к эксплуатации в условиях войны, начиная от светомаскировочных фар, радиаторной решетки и заканчивая усиленной бронезащитой.

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Находясь в постоянном контакте с военными наших подразделений на передовой, эксплуатирующих технику Roshel, разработчики внесли по подсказкам украинских защитников несколько десятков усовершенствований. Доработки направлены на усиление живучести экипажа.

На этот раз, как сообщает Defence Blog, Украина получила партию машин в модификации MRAP с улучшенными характеристиками защиты при наезде на мины. Благодаря дополнительным усовершенствованиям экипаж и десант в обновленной бронекапсуле имеют большие шансы на выживание.

Senator MRAP на полигонных испытаниях с имитацией реальных фронтовых условий. Фото/видео: Roshel

Бронеавтомобиль на шасси тяжелого вездехода Ford F-550 с 6,7-литровым турбодизильным мотором мощностью 330 лошадиных сил берет на борт 10 человек. Благодаря инновационному V-образному корпусу, Senator максимально увеличивает живучесть людей внутри, отражая взрывные волны от салона и рассеивая энергию взрыва.

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Senator MRAP выдерживает атаки стрелкового оружия калибром до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров и имеет усиленную броню днища, что позволяет защитить пассажиров от взрыва ручных гранат или противопехотных, а иногда и противотанковых мин.

Нынешнее количество канадских автомобилей не сообщается, но летом автопарк ВСУ и других силовых ведомств насчитывал более пятисот автомобилей Roshel. Канада продолжает поставки такой техники и обещает уже в этом году довести ее количество до 1000 единиц.