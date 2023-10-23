Підрозділи української армії отримали з Канади бронеавтомобілі Senator нової модифікації.

Повнопривідні машини невеличкої компанії Roshel Smart Armored Vehicles вже не вперше поставляються в Україну. Якщо у перших партіях надходили поліційні версії броньовика, то потім пішли машини в армійському виконанні.

Техніка не просто отримала захисний маскувальний колір, її докорінно адаптували до експлуатації в умовах війни, починаючи від світломаскувальних фар та радіаторної решітки й закінчуючи посиленим бронезахистом.

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Перебуваючи у постійному контакті з військовими наших підрозділів на передовій, котрі експлуатують техніку Roshel, розробники внесли за підказками українських захисників кілька десятків удосконалень. Доопрацювання спрямовані на посилення живучості екіпажу.

Цього разу, як повідомляє Defence Blog, Україна отримала партію машин у модифікації MRAP з покращеними характеристиками захисту при наїзді на міни. Завдяки додатковим удосконаленням екіпаж та десант в оновленій бронекапсулі мають більші шанси на виживання.

Senator MRAP на полігонних випробуваннях з імітацією реальних фронтових умов. Фото/відео: Roshel

Бронеавтомобіль на шасі важкого всюдихода Ford F-550 з 6,7-літровим турбодизильним мотором потужністю 330 кінських сил бере на борт 10 осіб. Завдяки інноваційному V-подібному корпусу Senator максимально збільшує живучість людей всередині, відбиваючи вибухові хвилі від салону та розсіюючи енергію вибуху.

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Senator MRAP витримує атаки стрілецької зброї калібром до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів та має посилену броню днища, що дає змогу захистити пасажирів від вибуху ручних гранат або протипіхотних, а інколи й протитанкових мін.

Нинішня кількість канадських автомобілів не повідомляється, але влітку автопарк ЗСУ та інших силових відомств налічував понад п’ятсот автомобілів виробництва Roshel. Канада продовжує постачання такої техніки й обіцяє вже цього року довести її кількість до 1000 одиниць.