Граждане активно пользуются приложением Дія для купли-продажи авто. Уже 55 тысяч транспортных средств были перерегистрированы онлайн через приложение Дія.

В Дії можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации транспорта. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

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Чтобы продать свое авто через Дію, стоит сначала сгенерировать заявку, рассказала Ирина Заболотная, руководитель команды внедрения Дії в Министерстве цифровой трансформации: "Когда заявка сформирована, вы ее отправляете покупателю. Это можно сделать как и через QR-код, так и отправить ссылкой. В свою очередь покупатель вносит дополнительную информацию. Выбирает, или он хочет получить пластиковое свидетельство, или будет достаточно цифрового документа в приложении Дія".

После внесения данных обеими сторонами, формируется договор купли-продажи, происходит автоматическая проверка по базам и реестрам.

"У нас есть соответствующий сервисный центр МВД, который работает 7 дней в неделю, поэтому такие заявки, как правило, обрабатываются в однодневный срок, без выходных, - рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец - Далее администратор только печатает свидетельство о регистрации транспортного средства. Если покупатель выбрал номерной знак, работник сервисного центра МВД его закрепляет. Полный пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор осуществляет доставку до 10 дней".

После проверки данных, в приложение может прийти сообщение об отказе. Причину можно узнать только в сервисном центре МВД при личном обращении.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы в этом сообщении также содержалась четкая причина отказа, почему человек не может перерегистрировать авто в Дії. Основные причины в отказе предоставления услуги через Дію, это если у продавца или покупателя есть, например, неуплаченные штрафы, есть какие-то имеющиеся ограничения, задолженность по алиментам или исполнительные производства", — рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.

Перерегистрировать авто можно и в сервисных центрах МВД. Эта процедура оффлайн занимает 30-40 минут. Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в Дії и в сервисных центрах одинакова - 1105 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.