Уже более трех лет продолжается подготовка законодательной базы для растаможки автомобилей через "Дію". Сегодня состоялся очередной этап этого очень длительного процесса.

Сегодня парламент проголосовал за законопроект № 10380 в первом чтении.

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Законопроектом предлагается до приобретения Украиной статуса членства в ЕС создать возможность таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг "Дія".

Документ убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор. В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. "Дія" поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув инфо о машине по VIN-коду.

"Растаможка авто в Дії может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора. Надеюсь на быстрое голосование и поддержку во время второго чтения", — пишет в своем Телеграм Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что законопроект о растаможке авто через “Дію” обсуждают с 2021 года. Верховная Рада уже однажды провалила голосование по этому вопросу. "Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год", — сказал в апреле 2023 года Михаил Федоров после того, как народные избранники не поддержали растаможку в "Дії".