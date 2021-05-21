Такое предложение поступило от "Офиса простых решений и результатов".

21 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. На нем обсуждали проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей.

Если раньше предложение, озвученное "Офисом простых решений и результатов", Шмыгаль не принял – написал "отписку", то теперь, на общем совещании, его, похоже убедили.

"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона — через портал и приложение Дия, – написал на своей странице Денис Шмыгаль. – Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции — станет толчком к реформе таможни".

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Также премьер отметил справедливое растаможивание для каждого. Он поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и подать окончательные предложения в указанный проект.