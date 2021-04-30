Премьер-министр Денис Шмигаль не согласен с простой формой растаможки автомобилей, которую предлагает председатель украинского Исполнительного Комитета реформ Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного Комитета реформ Михаил Саакашвили 29 апреля сообщил в соцсети, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал ему письмо.

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"Премьер-министр Шмыгаль направил мне письмо, в котором пишет, что не согласен с решением Нацсовета реформ, в том числе с частью о растаможке автомобилей, которая ликвидирует коррупционные схемы на сотни миллионов долларов. Напомню, за это решение проголосовали президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады и все другие участники заседания. Но премьер-министр не согласен. И решил написать об этом более через чем месяц", – отметил Саакашвили.

По словам Саакашвили, упрощенная растаможка автомобилей ждет большинство украинцев, "а для премьер-министра важнее мнение коррумпированных чиновников Министерства финансов".

Председатель Исполкома реформ написал, что Шмыгаль в письме напомнил о функциях органа. "Я, конечно, благодарен за разъяснение наших функций, но в ответ – услуга за услугу – я также напомню о функциях правительства. А функции правительства – это забота о гражданах, об их благосостоянии, об упрощении и облегчении жизни населения, а не то, чтобы население доить, наезжать, обилечивать и просто над ним издеваться", – добавил Саакашвили. Он собирается встретиться с премьер-министром, чтобы обсудить эту ситуацию.