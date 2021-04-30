Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не згоден з простою формою розмитнення автомобілів, яку пропонує голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.

Колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі 29 квітня у повідомив у соцмережі, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав йому листа.

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"Прем'єр-міністр Шмигаль направив мені листа, у якому пише, що не згоден із рішенням Нацради реформ, у тому числі з частиною про розмитнення автомобілів, яка ліквідує корупційні схеми на сотні мільйонів доларів. Нагадаю, за це рішення проголосували президент [України Володимир Зеленський], спікер Верховної Ради і всі інші учасники засідання. Але прем'єр-міністр не згоден. І вирішив написати про це через більш ніж місяць", – зазначив Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, спрощене розмитнення автомобілів чекає на більшість українців, "а для прем'єр-міністра важливіша думка корумпованих чиновників Міністерства фінансів".

Голова Виконкому реформ написав, що Шмигаль у листі нагадав про функції органу. "Я, звичайно, вдячний за роз'яснення наших функцій, але у відповідь – послуга за послугу – я також нагадаю про функції уряду. А функції уряду – це турбота про громадян, про їхній добробут, про спрощення і полегшення життя населення, а не те, щоб населення доїти, наїжджати, оквитковувати і просто над ним знущатися", – додав Саакашвілі. Він збирається зустрітися із прем'єр-міністром, щоб обговорити цю ситуацію.